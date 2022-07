XV de France : Laporte évoque la prolongation de Galthié

Après des années compliquées, le ciel est à nouveau au beau fixe (ou presque) pour le XV de France. En effet, depuis l'arrivée de Fabien Galthié en tant que sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2019 au Japon, les résultats ont connu une nette amélioration grâce notamment à une très belle génération, symbolisée par la charnière toulousaine Antoine Dupont et Romain Ntamack. Cette année, après avoir remporté le Tour des 6 Nations il y a quelques semaines, les Tricolores ont terminé la saison en étant invaincus avec dix succès en autant de rencontres. A un peu plus d'un an du Mondial 2023 en France, les signaux sont donc positifs et cela pour le plus grand bonheur de Bernard Laporte. « C’était une évidence au vu des résultats. Il a tout changé, il faut dire les choses comme elles sont », a notamment déclaré le président de la FFR, à propos de la future prolongation du sélectionneur français.

Galthié bientôt lié jusqu'en 2028

« Quand je dis "il", c’est parce que Fabien est à la tête de ce staff mais les récompenses doivent revenir à tous les membres de cet encadrement. Tout le monde y contribue. Fabien est le patron du staff, c’est le chef et il le fait bien. Il mérite d’être reconduit. Ça a donné un élan positif, même pour beaucoup de joueurs qui se plaisent à ses côtés. Sa prolongation ? Tout est carré. Ce sera jusqu’en 2028. A lui de constituer son staff pour la période après la Coupe du monde 2023, a par la suite expliqué Laporte, lors d'une interview accordée à RMC Sport. Le timing ? Il faut le faire maintenant. Nous sommes à un an de la Coupe du monde et je comprends tout à fait que des entraineurs soient contactés, c’est tout à fait logique. Ils ont envie de savoir de quoi demain sera fait. C’est la bonne période pour commencer à bâtir le staff après la Coupe du monde 2023. » Pourvu que ce renouveau dure pour les Bleus !