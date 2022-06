XV de France : La quarantaine levée après des tests satisfaisants

Conformément au protocole de la Fédération Japonaise - @JRFURugby, l’ensemble des joueurs et de l’encadrement du #XVdeFrance présent au Japon a réalisé ce jour une série de tests RT-PCR. Tous les résultats sont négatifs.

Les Bleus débarrassés de la contrainte des tests

Le XV de France va pouvoir pleinement préparer sa tournée au Japon. Arrivés au pays du soleil levant ce jeudi en amont des deux matchs face aux Brave Blossoms, les joueurs et l’encadrement tricolores ont dû respecter une quarantaine stricte en vue d’éviter toute propagation du coronavirus. En conséquence, durant trois jours, les seuls déplacements autorisés étaient ceux permettant aux 42 joueurs de quitter leur hôtel de Tokyo pour rejoindre leur terrain d’entraînement puis faire le chemin inverse. En parallèle, l’ensemble de la délégation tricolore a dû se soumettre à une batterie de tests de dépistage avec l’objectif de lever aussi vite que possible cette quarantaine alors que le premier match face au Japon est prévu le week-end prochain à Toyota. Heureusement, par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française de rugby (FFR) a confirmé que les restrictions imposées au XV de France ont été levées.« Conformément au protocole de la Fédération Japonaise de rugby, l’ensemble des joueurs et de l’encadrement du XV de France présent au Japon a réalisé ce jour une série de tests RT-PCR. Tous les résultats sont négatifs, annonce la FFR dans ce communiqué. La quarantaine imposée au groupe durant 3 jours visant à limiter les déplacements uniquement entre l’hôtel et le terrain d’entrainement est levée. » De plus, il est précisé que « cette série de tests est la dernière en vue des deux matchs face au Japon pour la Tournée d’été 2022 ». Alors que le début du rassemblement a été marquée par plusieurs résultats positifs, dont ceux de Max Spring et Aymeric Luc, c’est un groupe au complet qui pourra aborder le premier de ses deux test-matchs prévus face aux Brave Blossoms à l’occasion de la dernière tournée organisée avant la Coupe du Monde 2023.