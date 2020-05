XV de France : La FFR a décidé de mettre une partie du staff au chômage partiel

La Fédération Française de rugby est également touchée par la crise. Alors que les championnats amateurs puis professionnels ont été stoppés et ne reprendront qu’en septembre pour la saison prochaine, les équipes de France sont également à l’arrêt. En effet, alors que les restrictions de voyage sont importantes aux quatre coins du monde, la tournée prévue cet été en Argentine avec deux test-matchs prévus face aux Pumas pour les joueurs de Fabien Galthié, n’aura visiblement pas lieu. Face à cette inactivité forcée du staff tricolore, la FFR a décidé de mettre une partie du staff du XV de France au chômage partiel, selon une information du quotidien L’Equipe.

Le staff des autres équipes de France également touchés

Alors que les prochains matchs internationaux n’auront pas lieu avant, au mieux, le mois d’octobre prochain pour une tournée d’automne qui pourrait être étendue, la FFR a décidé de placer ses entraîneurs sous le régime de chômage partiel, ce qui permettra à la Fédération de faire quelques économies. Une décision qui fait suite à celle de nombreux clubs qui ont mis joueurs et entraîneurs dans la même situation. Selon le quotidien sportif, cette décision s’applique à certains membres des staffs du XV de France masculin et féminin, de l’équipe de France de rugby à VII mais également aux joueuses et joueurs étant sous contrat fédéral. Toutefois, certains pourraient devoir travailler plusieurs jours par semaine selon des modalités qui n’ont pas été précisée.