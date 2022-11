XV de France : Inquiétude pour Geraci

Geraci revenait bien

Il y avait eu la rechute d’Arthur Vincent au mois de septembre, assisterons-nous à la rechute de Killian Geraci au mois de novembre ? Les examens médicaux permettront d’en savoir plus, mais toujours est-il que l’inquiétude est de mise pour le deuxième ligne lyonnais de 23 ans. Alors qu’il devait prendre place sur le banc samedi soir contre l’Australie et honorer sa cinquième sélection dans la foulée, il a dû être remplacé à la dernière minute par le Toulousain Matthis Lebel. La raison ? Une douleur au genou ressentie durant l’échauffement. Après le match, le sélectionneur Fabien Galthié a donné de ses nouvelles, et elles sont plutôt inquiétantes. « Il a senti quelque chose à la retombée d'une touche.C'est un peu comme Arthur Vincent, ça y ressemble, mais on n'a pas le diagnostic », a expliqué Galthié, faisant référence au trois-quarts centre de Montpellier, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche en début de saison dernière, et qui a rechuté au mois de septembre.Killian Geraci s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou droit en janvier dernier et avait repris la compétition fin septembre, disputant cinq matchs de Top 14 jusqu'à ce week-end, dont quatre comme titulaire. "Je suis en train de retrouver mes moyens. Je suis là, j'ai envie de prouver. À moi de montrer au sélectionneur qu'il a eu raison de me faire confiance", confiait le natif de Grenoble au début du stage des Bleus. Espérons pour lui que cette alerte au genou n'était finalement pas trop grave... On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.Il est incertain pour le match contre l'Afrique du Sud samedi à Marseille.