XV de France : Galthié explique ses choix

Sur les nombreux changements

Oui, effectivement, quelques changements. Nombreux... Si on prend nos feuilles de match et qu'on les suit, il y a toujours des changements. On pourrait s'amuser à regarder. Même sur une tournée en Australie, l'équipe a bougé. Durant le tournoi des Six nations, l'équipe a bougé. Une équipe, elle bouge. Même si nous avons un souci de cohérence, d'expérience collective et de vision. Nous partageons une vision, bien sûr. Sur les 18 matchs que nous avons joués, on trouve qu'il y a quand même une forme de cohérence, notamment sur beaucoup de postes.



Sur les évolutions, avec la première de Flament

Alors les évolutions, il y a Thibaud Flament. Thibaud Flament, il rentre dans le vestiaire de part ses performances. Il vient chercher son maillot, parce qu'il va vite. Il est performant avec le Stade Toulousain. Il a commencé déjà à performer avec les Wasps, avec un parcours atypique. Je pense que vous avez étudié son parcours. Il continue à imposer son talent, sa présence aux entraînements, dans le quotidien. C'est un joueur qui est venu chercher son maillot, comme on le dit, dans le vestiaire.



Sur l'absence de Le Roux

Alors, évidemment, vous avez cité Bernard Le Roux, qui fait partie du groupe. Qui a travaillé avec les 42, qui nous a beaucoup apporté dans son profil, sur les saisons précédentes, et qui est toujours compétitif et compétiteur. Et qui pousse à l'émulation. En fait, la présence de Thibaud Flament est aussi poussée par la compétition de Bernard Le Roux, mais d'autres aussi. Je peux parler de Killian Geraci, par exemple, à ce poste-là. Et de Florian Verhaeghe, qui est aussi très présent.



Sur Alldritt

Alors, Greg Alldritt, qui, c'est vrai, a commencé tôt les matchs avec nous. Et aujourd'hui, il est toujours sur la feuille de match, avec un rôle très important, puisqu'il fait partie de l'équipe des finisseurs. C'est plus de la moitié de la composition du XV de France. Greg, il est là, il est présent. Il compte, il participe énormément, il fait partie d'ailleurs des capitaines de cette équipe. Ou des vice-capitaines.



Sur Jelonch

Et donc, on va dire que Anthony Jelonch est un numéro huit à sa place. Et Anthony Jelonch, il a fait une tournée extraordinaire en Australie, dans un contexte que vous connaissez très bien. Chaque fois qu'il rentre, il performe. Avec le Stade Toulousain, n'en parlons pas.



Sur Woki

Cameron Woki, il était en Australie aussi. Dans un profil plus aérien, il a aussi beaucoup donné pour l'équipe, en Australie. Et avec Bordeaux, il continue.



Sur Cros

Et puis, vous avez François Cros, qui est sorti sur blessure face à l'Irlande, l'an dernier, à cette même époque d'ailleurs. Il était blessé au pied. Et qui est revenu très fort avec le Stade Toulousain en fin de saison et qui est très présent.