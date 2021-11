XV de France : Face à l'Argentine avec Villière, Haouas et Flament dans le XV de départ ?

Quelle équipe Fabien Galthié va-t-il aligner face à l’Argentine ? Après avoir été contraint d’emmener un groupe largement remanié pour la tournée en Australie, le staff du XV de France peut compter sur toutes ses forces vives pour la tournée d’automne qui démarre ce samedi face à l’Argentine. Si, depuis quelques jours, les discussions se sont concentrées sur l’inédite association de Matthieu Jalibert et Romain Ntamack qui sera alignée pour la première fois face aux Pumas sur la pelouse du Stade de France, la dernière séance d’entraînement dite à haute intensité et ouverte aux médias a donné quelques potentielles pistes quant au reste du XV de départ. Sans grande surprise, Gaël Fickou sera l’alter-ego de Romain Ntamack au centre avec la révélation de l’été Melvyn Jaminet reconduit au poste d’arrière… et qui devrait avoir la responsabilité d’être le buteur des Bleus. Toutefois, la présence de Gabin Villière sur une aile avec Damian Penaud à l’opposé est une véritable surprise car l’ailier toulonnais revient à peine de blessure.

Haouas et Flament titularisés, Alldritt devrait être relégué sur le banc

Le XV de départ qui se dessine à l’issue de cette séance d’entraînement présente deux autres surprises. En effet, alors qu’il a été rappelé pour cette dernière semaine de préparation, Mohamed Haouas semble bon pour le service aux yeux de Fabien Galthié. Déjà aligné à douze reprises par l’entraîneur des Bleus, le pilier de Montpellier devrait retrouver Cyril Baille et Julien Marchand. Juste derrière, Paul Willemse ne devrait pas retrouver Bernard Le Roux à ses côtés en deuxième ligne. Ce dernier semble sur le point de céder sa place au Toulousain Thibaud Flament. Le deuxième ligne d’origine sud-africaine ne devrait pas être le seul à céder sa place sur la pelouse. Capitaine des Bleus durant la tournée en Australie, Anthony Jelonch devrait prendre la place de Grégory Alldritt au centre de la troisième ligne et être entouré de François Cros et Cameron Woki. Un temps annoncé dans le XV de départ, Matthis Lebel devrait finalement prendre place sur le banc aux côtés de Grégory Alldritt. Toutefois, la composition des « finisseurs » reste incertaine avec la possibilité ouverte par Fabien Galthié d’impliquer le Parisien Sekou Macalou comme ailier alors qu’il évolue habituellement en troisième-ligne sous les ordres de Gonzalo Quesada. Des interrogations qui seront levées ce jeudi à la mi-journée.



Le XV de départ probable de la France face à l’Argentine

Jaminet - Penaud, Fickou, Ntamack, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Cros, Jelonch, Woki - Willemse, Flament - Haouas, Marchand, Baille