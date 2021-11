Le retour de l'association Ntamack-Dupont en charnière, Jalibert remplaçant

Nous avons eu la chance de tester deux associations (pendant les deux premiers matchs) et nous avons choisi de modifier notre équipe de départ en faisant remonter Romain (Ntamack) au poste de numéro dix. C'est un objectif de performance, l'expérience collective est importante, nous avons pu non seulement associer Romain et Mathieu (Jalibert) mais aussi Gaël (Fickou) et Jonathan Danty (Danty), qui ont trois ans d'expérience commune au Stade Français. On a choisi cette formule pour attaquer le match, c'est un choix de performance plutôt qu'un choix par défaut.



Une troisième ligne densifiée

C'est surtout lié à notre équipe et au profil de nos joueurs. Nous avons choisi d'associer François (Cros), Anthony (Jelonch) Et Greg (Grégoy Alldritt), il me semble que nous aurons le bon mix sol-air au niveau des zones de combats et d'affrontement avec des joueurs de caractére et aussi sur le plan collectif. C'est la troisième ligne qui nous semble la plus performante et expérimentée individuellement et collectivement à ce moment de notre histoire.



Woki maintenu en deuxième ligne

C'est d'abord l'histoire du joueur le meilleur du moment. Cameron est aujourd'hui celui qui convient le mieux à l'instant T pour sa capacité à allier à la fois la puissance, ses capacités aériennes mais aussi ses déplacements, et jusqu'à présent, il a performé.

Galthié : "Atonio est un immense joueur de rugby"

Atonio plutôt que Bamba

C'est un joueur qui nous apporte beaucoup de sécurité et d'aisance dans la mêlée et le maul. Il a un son rôle à jouer, avec ses spécificités et c'est en plus un immense joueur de rugby avec des qualités de main et une expérience. C'est un joueur qui est dur et qui compte quand il est quelque part. On veut une équipe performante et forte capable de répondre présente partout sur le terrain et Uini compte énormément dans ce sens.



Le banc avec six avants et deux deuxièmes lignes

On a envie d'envoyer des finisseurs très costauds et maintenir un paquet d'avants capable de dominer l'adversaire du début à la fin du match.