XV de France (F) : 36 joueuses retenues pour la tournée d'automne

💥 La liste pour la 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝐝'𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐧𝐞 !

Voici les 36 joueuses retenues par @AnnickHayraud et le staff du #XVdeFrance pour les 3 matches de ce mois de novembre contre 🇿🇦 l'Afrique du sud et les 🇳🇿 @BlackFerns ! #NeFaisonsXV



🎟️🏟️ Billets👇https://t.co/w9NU8qbtEd



— France Rugby (@FranceRugby) October 30, 2021

Deux chocs contre la Nouvelle-Zélande

L’équipe de France féminine se prépare depuis une semaine au Centre National de Rugby, à Marcoussis, pour la tournée d’automne. La manager tricolore Annick Hayraud a pu observer pas moins de 48 joueuses mais il est désormais temps de faire des choix. La Fédération française de rugby (FFR) a dévoilé ce samedi le groupe des 36 femmes retenues pour les trois rencontres à venir, à savoir la réception de l’Afrique du Sud à Vannes samedi prochain (15h) et deux oppositions contre la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre, à Pau le 13 novembre (15h) et Castres le samedi suivant (20 novembre, 15h).Précieux pour préparer ses aînées à ses différentes échéances, le groupe Pôle France a vu huit de ses membres recevoir la confiance d’Annick Hayraud et son staff. Les autres, Océane Bordes (Stade Toulousain), Morgane Bourgeois (Stade Bordelais), Léa Champon (FC Grenoble), Lucile Contal (Stade Rennais), Célia Daumain (Blagnac), Manaé Feleu (FC Grenoble), Emma Poula (FC Grenoble), Elisa Riffonneau (Stade Rennais) et Mabinty Sylla (Blagnac) subissent le même sort que les trois joueuses susmentionnées.. C'est également le cas des cadres Pauline Bourdon, Safi N'Diaye, Marjorie Mayans, désignée meilleure joueuse de l’équipe de France la saison dernière, et l’emblématique Jessy Trémoulière, nommée joueuse de la décennie (2010-2020) par World Rugby.