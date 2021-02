XV de France : Dupont à son tour positif au Covid-19 !

Quand reviennent à l'esprit les images de Galthié, non masqué, enlaçant Dupont...



Cette image, c'est tellement la France. https://t.co/bkd0DU2z9q

February 16, 2021

Après le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, l'entraîneur des avants William Servat et un autre membre de l'encadrement de la sélection (son identité n'a pas été dévoilée),Vendredi, via un communiqué, la Fédération française de rugby (FFR) a annoncé que le nouveau chouchou des supporters français avait passé dans la journée un test, qui s'était révélé positif.« Il est à ce jour asymptomatique. Conformément au protocole sanitaire, il restera à l'isolement les prochains jours. » Le hic, c'est quepour la troisième sortie du XV de France dans le Tournoi. Ce qui constituerait une très mauvaise nouvelle pour Galthié et le leader du classement de la compétition devant le pays de Galles après les deux premières journées, surtout que les Bleus, uniquement battus par les Ecossais lors de la précédente édition de l'épreuve, auront une revanche à prendre face au XV du Chardon.Les images lundi soir de Galthié enlaçant sans masque son demi de mêlée pour le féliciter de son Oscar Midi Olympique lors de la cérémonie liée à cette distinction et à laquelle avait participé le maître à jouer des Tricolores n'avaient annoncé bien évidemment rien de bon pour Dupont. Surtout sachant que le sélectionneur des Bleus avait été testé positif au Covid-19. Elle n'étaient malheureusement pas trompeuses.Les Bleus concernés sont Julien Marchand, Paul Willemse, Arthur Vincent, Cyril Baille, Dylan Cretin, Romain Taofifenua, Anthony Bouthier, Louis Carbonel, Dorian Aldegheri, Peato Mauvaka et le capitaine français Charles Ollivon. Ils pourront jouer contre l'Ecosse. Pour Dupont, cela semble beaucoup plus compromis.