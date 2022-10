XV de France : Danty libéré pour la bonne cause

📣 [INFO #XVdeFrance]

Dans le cadre de la convention entre la FFR et la @LNRofficiel pour la mise à disposition des joueurs des clubs professionnels pour l'@autumnnations 2022, 14 joueurs ont été mis à disposition de leur club dès aujourd’hui. 👇👇👇



— France Rugby (@FranceRugby) October 26, 2022

En préparation à Marcoussis en préambule de la tournée du mois de novembre, le XV de France s'est séparé ce mercredi de quatorze éléments composant le groupe de 42 joueurs convoqués, conformément à la convention établie entre la fédération (FFR) et la Ligue (LNR). Et parmi ces joueurs relâchés pour retourner en club, le cas de Jonathan Danty interpelle car le trois-quarts centre du Stade Rochelais est pressenti pour démarrer le premier test-match automnal contre l'Australie le 5 novembre au Stade de France dans la peau de titulaire aux côtés de Gaël Fickou.D'après Rugbyrama, en réalité Fabien Galthié et son staff auraient accordé une faveur au champion d'Europe. Sur le point de vivre un heureux évènement avec sa compagne, Jonathan Danty a été autorisé à quitter le rassemblement de l'équipe de France. En revanche, ce n'est pas le cas de ses treize camarades, invités à rejoindre leurs clubs et à probablement prendre part à la 9eme journée de Top 14 ce week-end. Parmi eux, le 3eme ligne Dylan Cretin de Lyon, rétrogradé dans la hiérarchie des 3eme ligne derrière les titulaires et Yoan Tanga ou encore Sekou Macalou.Jonathan Danty, Dylan Cretin, Alexandre Bécognée, Killian Geraci, Thomas Jolmès, Thomas Laclayat, Jérôme Rey, Bastien Vergnes-Taillefer, Anthony Bouthier, Baptiste Couilloud, Ethan Dumortier, Louis Lebrun, Alivereti Raka, Pablo Uberti.