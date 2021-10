XV de France : Contusion à un mollet pour Antoine Dupont

Ibañez dédramatise la blessure de Dupont

Le XV de France poursuit sa préparation en vue de la tournée de novembre. A dix jours du premier rendez-vous face à l’Argentine, le 6 novembre prochain sur la pelouse du Stade de France, les joueurs de Fabien Galthié ont pris part à un entraînement à haute intensité ce mercredi sur le terrain d’entraîneur du Centre National du Rugby à Marcoussis. Toutefois, parmi les 42 joueurs rassemblés pour cette phase de préparation, un d’entre-eux manquait à l’appel. En effet, nommé ce lundi capitaine en lieu et place de Charles Ollivon, Antoine Dupont a observé ses coéquipiers depuis le bord du terrain. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a, en effet, été mis au repos par le staff du XV de France en raison d’un petit pépin physique, nécessitant au joueur d’être ménagé.En marge de cette séance d’entraînement, le manager général du XV de France Raphaël Ibañez a donné quelques explications sur l’absence du capitaine de Bleus. « Antoine Dupont doit patienter, il a une petite contusion sur le mollet. Rien de grave mais on voulait simplement le ménager, a confié l’ancien talonneur des Bleus dans des propos recueillis par l’AFP. Il va observer ses coéquipiers et nous donner de grandes indications sur la stratégie à adopter. » En l’absence du demi de mêlée qui devrait être titulaire à l’occasion du duel face aux Pumas, le staff a décidé de le remplacer durant cette séance d’entraînement par le joueur de Lyon Barnabé Couilloud, qui portait à cette occasion un chasuble bleu portant ostensiblement le numéro 9.