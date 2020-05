XV de France : Baisse temporaire de salaire pour le staff tricolore

Les conséquences économiques de la crise sanitaire ne se sont pas fait attendre pour la FFR. Alors que, dans un premier temps, la Fédération Française de rugby a mis en place un chômage partiel pour une partie de l’encadrement des différentes équipes de France, Fabien Galthié et son staff ont décidé d’aller un peu plus loin. L’entraîneur du XV de France, dans le cadre d’un entretien accordé au quotidien L’Equipe, confirmé qu’une baisse de salaire sera effective pour une durée d’un an à compter du 1er juillet prochain afin de réduire le poids financier d’un staff élargi sur les comptes, déjà dans le rouge, de la FFR.

Galthié suit l’exemple de Pivac, Jones ou Foster

Une baisse qui s’établit à 10% de la rémunération mais qui ne concerne que ceux qui « dépassent un certain plafond », ajoute Fabien Galthié. Ce dernier assure que la décision de participer à cet effort exceptionnel n’a pas pris beaucoup de temps a être prise. Cette baisse de salaire fait suite à celles consenties par d’autres entraîneurs nationaux tels Ian Foster (Nouvelle-Zélande, Wayne Pivac (pays de Galles) ou Eddie Jones (Angleterre). « C'est allé très vite. Il a été dit qu'il fallait faire un effort général pour accompagner l'effort fait par la FFR pour soutenir les clubs, ajoute l’entraîneur du XV de France. Ça touche aussi les salariés administratifs de la Fédération, donc la question ne s'est pas posée. Le staff a demandé quelques éléments, et ça s'est validé. » Alors que les Bleus pourraient ne pas rejouer avant 2021, le staff tricolore a décidé de montrer l’exemple.