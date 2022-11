XV de France : Avec ou sans Danty face à l'Afrique du Sud ?

Moefana replacé et Lebel titulaire en cas d’absence de Danty ?

Le XV de départ probable face à l’Afrique du Sud

Tout indique que Fabien Galthié ne veut pas changer une équipe qui gagne. Mais les circonstances pourraient contrarier les plans du staff du XV de France. A l’occasion de la séance d’entraînement « à haute intensité » organisée ce mercredi à Marcoussis, le XV de départ prévu pour affronter l’Afrique du Sud ce samedi à l’Orange Vélodrome de Marseille s’est dessiné avec plus d’acuité. Néanmoins, il reste une question à laquelle Fabien Galthié et ses adjoints n’ont pas encore de réponse, celle concernant la présence ou non sur la feuille de match du trois-quarts centre de La Rochelle Jonathan Danty. Déjà incertain en amont de la victoire des Bleus face aux Wallabies le week-end dernier, le joueur de 30 ans a dû s’absenter du Centre National du Rugby (CNR) afin d’être aux côtés de sa femme, qui a donné naissance à leur premier enfant dans la nuit de mardi à mercredi. Le retour du centre tricolore à Marcoussis est attendu soit ce mercredi ou ce jeudi dans la matinée.Une fois Jonathan Danty de retour, le staff du XV de France envisagera avec l’intéressé la possibilité de l’intégrer au XV de départ pour défier les Springboks. En cas de réponse négative, Fabien Galthié devrait alors activer ce qui ressemble à un « plan B » et réorganiser sa ligne de trois-quarts face aux champions du monde. En effet, le schéma préparé depuis le début de la semaine au CNR verrait Yoram Moefana délaisser son poste d’ailier pour accompagner Gaël Fickou au centre de la ligne d’attaque des Bleus. Présent sur le banc à la dernière minute face à l’Australie en conséquence du forfait de Killian Geraci, Matthis Lebel serait alors bombardé titulaire au poste d’ailier en lieu et place du joueur de l’UBB. Des changements qui, le cas échéant, seraient les seuls vis-à-vis du XV titularisé face à l’Australie. Après un retour à la compétition satisfaisant, Romain Ntamack conserverait sa place à l’ouverture aux côtés d’Antoine Dupont pour une 21eme association sous les couleurs de la sélection, ce qui ferait de la paire toulousaine la charnière la plus souvent alignée dans l’histoire du XV de France, à égalité avec le duo que formaient Morgan Parra et François Trinh-Duc.Ramos - Penaud, Fickou, Danty (ou Moefana), Moefana (ou Lebel) - Ntamack (o), Dupont (m) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, BailleMauvaka, Priso, Falatea, Taofifenua, Cretin, Macalou, Lucu, Jalibert