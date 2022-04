World Rugby : Bientôt du changement concernant les cartons rouges ?

Depuis le mois de mars, le Super Rugby Pacific (qui réunit les meilleures équipes australiennes et néo-zélandaises une équipe fidjienne) teste une nouvelle règle : autoriser une équipe à faire rentrer un joueur vingt minutes après que l’un de ses coéquipiers a reçu un carton rouge. Alors qu’actuellement, un carton jaune est synonyme de dix minutes d’expulsion et qu’un carton rouge ne permet pas de revenir sur le terrain, World Rugby expérimente cette nouvelle règle intermédiaire, qui permettrait à une équipe de ne pas voir ses chances de victoire être totalement plombées par le fait de se retrouver à 14 jusqu’à la fin du match.

Nigel Owens pas convaincu

Dans les colonnes du Daily Telegraph, le directeur exécutif de World Rugby Alan Gilpin a fait savoir qu’il aimerait que ce test soit étendu à d’autres compétitions, avant de trancher si cette règle doit être gravée dans le marbre ou pas. « Cela a déjà été discuté et sera à nouveau discuté. Ce serait formidable si plus de compétitions, même dans le cadre d’un test à huis clos, l'utilisaient, car cela nous donnerait un meilleur aperçu de l'effet que cela aurait sur le jeu. Nous devons voir plus de données pour voir si cela établit mieux l'équilibre entre la sécurité et le spectacle. Nous aimerions qu'il soit testé plus largement avant de tirer des conclusions. » Le mois dernier, l’ancien arbitre Nigel Owens s’était déclaré contre cette nouvelle règle : « Je pense qu'en tant qu'entraîneur, si vous savez que vous allez jouer un match pendant 79 minutes avec 14 hommes, vous voudrez bien plus faire passer ce message à vos joueurs pour ne pas laisser cela se produire. Alors que si vous savez que vous n'allez jouer que 20 minutes avec 14 hommes, parce que pendant les 60 prochaines minutes, vous savez que vous reviendrez à 15, alors peut-être vous n'appuierez pas autant sur ce message ? »