Tournée d’été : Succès net pour l'Angleterre face aux Etats-Unis

Faute de pouvoir effectuer sa tournée en Amérique du Nord, l’Angleterre a profité de l’avantage du terrain. Sur la pelouse de Twickenham, le XV de la Rose a nettement dominé les Etats-Unis une semaine avant de recevoir le Canada, qui a été étrillé ce samedi par le pays de Galles. Si le buteur américain Luke Carty a ouvert le score au pied dès la 6eme minute, Sam Underhill a lancé la machine offensive anglaise, qui doit toutefois composer sans certains de ses joueurs cadres retenus par Warren Gatland pour la prestigieuse tournée des Lions Britanniques et Irlandais en Afrique du Sud. En effet, au quart d’heure de jeu, Ollie Lawrence a corsé l’addition avec le deuxième des quatre essais anglais inscrits avant la mi-temps. En l’espace de sept minutes, Joe Cokanasiga a percé la défense des Etats-Unis à deux reprises pour offrir une marge de 23 points au XV de la Rose à la mi-temps.

Les Etats-Unis se sont bien défendus

Remobilisés par Gary Gold dans l’intimité du vestiaire, les Américains ont relevé la tête dès le retour sur la pelouse de Twickenham. Jamason Fa’anana Schultz est allé aplatir le premier essai des Etats-Unis dans cette rencontre. Il n’en fallait pas plus pour piquer au vif l’Angleterre car Jamie Blamire a inscrit le cinquième essai de son équipe huit minutes plus tard. Cette entame de deuxième acte a été un chassé-croisé puisque Cam Dolan a répondu avant de voir Marcus Smith et Harry Randall scorer deux fois en quatre minutes. Ce sont toutefois les Etats-Unis qui ont eu le dernier mot avec un quatrième et dernier essai de Christian Dyer à deux minutes de la sirène. Après un Tournoi des 6 Nations très compliqué, avec une cinquième place et trois défaites en cinq matchs, le XV de la Rose a retrouvé des couleurs (43-29) face à un adversaire qui, toutefois, n’avait rien d’un cador.