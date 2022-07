Tournée d'été : Spring remplace Jaminet dans le XV de départ

Moefana tiendra bien sa place

La composition de départ probable :

C'était attendu, c'est désormais officiel. A 21 ans, Max Spring va honorer sa toute première sélection en équipe de France ce samedi lors du deuxième test-match contre le Japon, à Tokyo (coup d'envoi à 7h50 heure française). L'arrière du Racing 92 va remplacer sous le maillot n°15 le futur Toulousain Melvyn Jaminet (12 sélections, 160 points), et il s'agit du seul changement effectué par Fabien Galthié dans son XV de départ par rapport à celui du premier match remporté 42-23 la semaine passée sous la canicule d'Aichi. Mercredi en conférence de presse, Laurent Labit, l'entraîneur de l'attaque française, n'avait pas tari d'éloges concernant le natif du Pays basque. « Max a gravi les échelons un à un pour devenir devenu titulaire au Racing 92.Il a fait les douze derniers matchs avec nous, Anthony Bouthier revient bien, Brice Dulin aussi. Tout cela est bon pour l’équipe de France ». Passé par les équipes de France U16, U18 et U20, Max Spring, dont la mère est basque et le père néo-zélandais, a été l'une des révélations de la saison en Top 14, avec neuf matchs disputés, tous comme titulaire, avec le Racing 92.Yoram Moefana, excellent lors du premier match mais touché à la cheville, pourra bien tenir sa place au centre aux côtés de Virimi Vakatawa, alors que Damian Penaud et Matthis Lebel animeront les ailes.. Pierre Bourgarit, diminué par une double béquille à la cuisse, prendra place sur le banc. Un banc où il n'y a qu'un seul changement également : le troisième ligne du Racing 92 Ibrahim Diallo (1 sélection, lors de la Tournée en Australie l'an passé) remplace Christopher Tolofua. Une bonne quinzaine de joueurs (ils étaient 42 dans la liste) aura donc fait le déplacement au Japon sans porter le maillot bleu.Spring - Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Tanga, Ollivon (cap), Cretin - Jolmes, Flament - Bamba, Mauvaka, GrosBourgarit, Priso, Falatea, Lavault, Diallo, Macalou, Couilloud, Hastoy