Tournée d'été : Que de regrets pour les Bleus !

Le XV de France n’avait jamais été si proche de s’imposer pour la première fois en Australie depuis juin 1990 ! Malgré une équipe largement remaniée, les Bleus ont mené pendant tout ce premier test-match de la Tournée d’été, à Brisbane, avant de finalement s’incliner 23-21 à la 84eme minute. Ils pourront avoir de terribles regrets car ils tenaient cette victoire historique 21-20 entre leurs mains.

Bénéficiaires d’une touche après la sirène, ils n’avaient plus qu’à gagner la touche et dégager le ballon, mais suite à une incompréhension, les Bleus se sont fait des passes, ont cafouillé et les Australiens ont récupéré la balle ! Après 19 phases de jeu, des tentatives d’aplatissement et un drop contré, l’arbitre a finalement accordé une pénalité entre les poteaux aux Wallabies, et Noah Lolesio ne s’est pas fait prier pour donner la victoire à l’Australie. Si cette défaite va susciter beaucoup de regrets, c’est parce que les Français, même sans les cadres ni les finalistes du Top 14 (6 joueurs à 0 sélection sur la feuille de match), et malgré une quarantaine de deux semaines où ils n’ont pu sortir de leur hôtel que pour aller s’entraîner, ont fait largement jeu égal face aux Australiens, qui n’avaient plus joué depuis sept mois et leur dernière place lors du Rugby Championship.

Sous une température de 12°c et devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, dont quelques Français, les hommes de Fabien Galthié ont parfaitement débuté le match, pour mener 15-0 à la 25eme minute grâce à un doublé de Gabin Villière. Le Toulonnais, pour sa cinquième sélection, a d’abord ouvert le score à la 6eme après un ballon perdu en mêlée par les Australiens, un bon travail des avants, et une passe de Jonathan Danty sur l’aile gauche avant de repiquer vers le centre.

Louis Carbonel a manqué la transformation (des points qui coûtent cher au vu du résultat final), et Villière a marqué son deuxième essai à la 22eme, après une mêlée et une nouvelle passe décisive de Danty. L’arbitrage vidéo, qui a avait refusé un essai australien neuf minutes plus tôt, a validé celui-ci, et la France avait donc une large avance. Les Wallabies ont ensuite choisi de ne pas tenter les pénalités pour s’offrir plus de chances d’aller à l’essai, et cela a payé à la 34eme, avec un essai du talonneur Brandon Paenga-Amosa, après une touche et un ballon porté (7-15, mt).

Revanche mardi pour les Bleus ?





Les Français ont concédé beaucoup de pénalités en deuxième mi-temps, et cette fois, les Australiens les ont tentées, et Lolesio a permis à son équipe de revenir à 13-18 à l’heure de jeu (Carbonel en avait réussi une aussi). Pour sa première sélection, l’arrière de Perpignan Melvyn Jaminet a inscrit trois points supplémentaires pour les Bleus sur une pénalité lointaine, et le score était de 13-21 à la 62eme. Mais l’Australie a fini fort la rencontre, face à des Bleus désorganisés, n’ayant jamais joué ensemble. Et Michael Hooper en a profité pour marquer le deuxième essai de son équipe, juste derrière la ligne après une mêlée spontanée.

Le score était alors de 20-21, et Lolesio a manqué le drop de la victoire à la 77eme. Mais ce n’était que partie remise pour l’ouvreur, après cette improbable fin de match gâchée par les Bleus. Il va désormais falloir oublier tout ça, car mardi se déroulera le deuxième match de cette tournée, avec une belle revanche à prendre pour les Français.