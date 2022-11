Tournée d’automne - XV de France : Et maintenant, l’Afrique du Sud !

L'Afrique du Sud reste sur sept victoires contre la France

Ce sont les champions du monde en titre et dans un an, ils espèrent bien leur succéder au palmarès. Samedi prochain, le XV de France va défier l’Afrique du Sud au Stade Orange Vélodrome de Marseille, et c’est un très gros test que vont passer les Bleus. La France n’a plus affronté les Springboks depuis novembre 2018 et une défaite 26-29 au Stade de France. Une autre époque…, preuve de l’énorme renouvellement chez les tricolores depuis quatre ans. Tout le contraire de l’Afrique du Sud qui a pu compter ce samedi lors de sa défaite 19-16 en Irlande sur treize des 23 joueurs qui figuraient dans le groupe pour le match contre la France en 2018 ! Les Springboks, sacrés champions du monde en 2019 au Japon, s’appuient sur le même noyau de joueurs depuis des années (la première ligne Kitshoff-Marx-Malherbe, du Toit et Kolisi en deuxième et troisième ligne, Kriel et de Allende au centre…), mais les résultats sont mitigés. Privés de matchs durant toute l’année 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, les Sud-Africains ont gagné huit de leurs treize matchs en 2021 et six sur dix cette année.L’Irlande, justement, les a dominés samedi à Dublin pour le premier match de la Tournée d’automne (l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient également battu l’Afrique du Sud pendant le Rugby Championship en août).Une défaite à l’Aviva Stadium que le sélectionneur Jacques Nienaber (en poste depuis 2020, à la suite de Rassie Erasmus) a mis sur le compte d’un manque de réalisme. « Nous avons eu des opportunités que nous n'avons pas exploitées, mais nous tirerons les enseignements de ce match et corrigerons ce que nous devons faire la semaine prochaine. La différence ce soir, c'est que l'Irlande a utilisé toutes les occasions qu'elle a créées, et nous ne l'avons pas fait.», a réagi le sélectionneur en conférence de presse, avant de révéler que le deuxième ligne Lood de Jager, touché à l’épaule, était incertain pour le match de samedi prochain. A noter que lors de ce match en Irlande, le Toulonnais Cheslin Kolbe a disputé son premier match à l’arrière sous le maillot des Bocks (il a inscrit une pénalité). Il s’agissait du seul joueur du Top 14 présent sur la feuille de match, la plupart de ses coéquipiers évoluant en Afrique du Sud ou au Japon. Une victoire de la France samedi à Marseille serait doublement historique. Non seulement les Bleus amélioreraient leur record de la série de victoires (11 actuellement), mais ils mettraient fin à une série de sept défaites contre les Springboks, que la France n'a plus battus depuis novembre 2009 à Toulouse.