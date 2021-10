Tournée d’automne : L’Australie débute par une victoire au Japon

C’est parti pour la Tournée d’automne 2021 ! En attendant le match entre les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande samedi soir, l’Australie lançait sa campagne de matchs dans l’Hémisphère Nord par une rencontre au Japon, et les Wallabies l’ont emporté 32-23 contre les Brave Blossoms, à Oita, pour le premier match depuis quatre ans entre les deux équipes. Les Australiens, qui restaient sur quatre victoires de suite et une deuxième place au Rugby Championship derrière les Blacks, menaient 17-13 à la mi-temps. Tom Wright, bien servi par Quade Cooper, a marqué le premier essai du match dès la 6eme minute (0-7), et Jordan Petaia, qui venait de remplacer Reece Hodge, touché à l’épaule, a corsé l’addition pour l’Australie à la 21eme en marquant en coin sur une passe d’Andrew Kellaway (3-14). Mais le Japon a vite réagi, par Lomano Lemeki à la 25eme, servi au pied par Rikiya Matsuda (10-14).

McInerney marque pour sa première

Dès le retour des vestiaires, les Wallabies ont enfoncé le clou grâce à Taniela Tupou à la 42eme, sur une passe de Folau Fainga’a (13-22), et Robert Leota a ajouté un nouvel essai à la 51eme sur une belle action collective, en supériorité numérique suite au carton jaune écopé par Lemeki pour une charge à l’épaule (13-27). Toujours à 14, le Japon a réussi à marquer un essai grâce à Ryoko Nakamura après une interception (20-27), mais le talonneur Connal McInerney, pour sa première sélection, a scellé la victoire australienne à deux minutes de la sirène, en force (23-32). Aucun des essais australiens marqués en deuxième mi-temps n'a été converti, mais cela n'empêché par les Wallabies de l'emporter sans trembler. Les deux équipes vont désormais prendre le chemin de l’Europe, avec un match en Ecosse pour l’Australie et en Irlande pour le Japon, dans deux semaines.