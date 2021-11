Tournée d’automne : Jalibert sur le banc, B.Barrett forfait ?

Après deux matchs conclus par deux victoires, l’association « Jalimack » devrait prendre fin, du moins provisoirement. En effet, alors que Matthieu Jalibert avait évolué à l’ouverture et Romain Ntamack au centre lors des succès du XV de France contre l’Argentine et la Géorgie ces deux derniers week-ends, le Toulousain devrait être titularisé en n°10 et le Bordelais placé sur le banc pour le match tant attendu contre la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France, selon les informations de L’Equipe. Le sélectionneur Fabien Galthié souhaiterait en effet renforcer le milieu du terrain avec la paire de centres composée de Jonathan Danty et Gaël Fickou. Ntamack retrouverait donc le poste auquel il joue le plus souvent avec le Stade Toulousain, et où il avait fini le match contre la Géorgie après le repositionnement de Jalibert à l’arrière. Mais nul doute que l'ouvreur de l'UBB rentrera en jeu à un moment et que l'association "Jalimack" sera reconduite lorsque la France affrontera un adversaire d'un moindre calibre.

Des incertitudes en charnière pour les Blacks

Du côté des Blacks, l'incertitude vient de la présence, ou non, de Beauden Barrett pour ce match. L'ouvreur (ou arrière) de 30 ans est toujours en protocole commotion après un choc à la tête survenu lors de la défaite en Irlande samedi dernier, et ne s'est pas entraîné totalement mardi. En cas de forfait, il sera remplacé par Richie Mo’unga. A la mêlée, c'est TJ Perenara qui devrait de nouveau être titularisé, même s'il n'a pas forcément convaincu en Irlande. Aaron Smith, de retour dans le groupe des All Blacks depuis une semaine après avoir renoncé au début de la Tournée dans l'Hémisphère Nord suite à la naissance de son enfant, pourrait être une autre option au poste de n°9 pour ce choc de samedi. La composition des deux équipes devrait être annoncée ce jeudi. Il y aura forcément des déçus...