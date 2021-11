Tournée d'automne (F) : Les Bleues ont encore fait tomber la Nouvelle-Zélande

Une tournée d'automne réussie

France - Nouvelle-Zélande, Acte I ! Avant le choc entre les messieurs au Stade de France (21h00), les deux sélections féminines se sont données rendez-vous dans l’après-midi à Castres. Une occasion pour les Black Ferns, écrasées (38-13) par ces mêmes Bleues samedi dernier, de prendre leur revanche... Mais ce sont bien les joueuses d’Annick Hayraud qui ont raflé une seconde fois la mise au grand dam des championnes du monde en titre. Quatre minutes, c’est ce qu’il a fallu aux Tricolores pour ouvrir le score par l’intermédiaire d’Agathe Sochat, à la conclusion d’un maul dévastateur qui a tout emporté sur son passage. Incluse dans le XV de départ en lieu et place de Caroline Boujard, libérée pour préparer et passer le concours de pompier professionnel, Marie-Aurélie Castel a été décisive sur l’aile gauche avec un doublé (11eme et 56eme). Deux essais qui ont permis aux Bleues d’accroitre leur avance en première et seconde périodes.Avant de voir leurs adversaires s’envoler pour de bon, les Néo-Zélandaises avaient pourtant refait surface à cinq minutes de la mi-temps (14-7) mais leur orgueil a pris un coup en toute fin de première période. Les Bleues ont bénéficié d’un essai de pénalité sur un maul stoppé illégalement par les Black Ferns, qui ont débuté les 40 dernières minutes en infériorité numérique. Dans une ambiance des grands jours au Stade Pierre-Fabre, les Françaises ont géré leur avance et ajouté trois points au tableau d'affichage, par une pénalité de Caroline Drouin. Plus rien n’a été inscrit. La France l'emporte (29-7) et scelle sa tournée d’automne par une troisième victoire en autant de sorties. De bon augure à quatre mois du Tournoi des 6 Nations tandis que la Nouvelle-Zélande rentre au pays après avoir reçu trois gifles.