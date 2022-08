Top 14 - La Rochelle : Dulin prolonge jusqu'en 2025

🔐 Notre arrière international prolonge le plaisir de deux saisons supplémentaires ! #FievreSR 💛



Brice Dulin joue la continuité. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le club maritime de La Rochelle, champion d'Europe en titre, a officialisé la prolongation du contrat de son arrière international, aujourd'hui âgé de 32 ans, pour deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2025.Formé à Agen, Dulin, considéré comme étant un très bon relanceur, est ensuite passé du côté de Castres, avec il avait alors été sacré champion de France lors de l'année 2013, avant de rejoindre le Racing 92, avec qui il avait alors remporté le titre de champion de France lors de l'année 2016. Cela fait désormais deux ans que Dulin, dont le pied gauche est particulièrement précis, porte les couleurs de La Rochelle, avec qui il a déjà disputé pas moins de 42 rencontres.Le joueur était également et notamment de la finale européenne, jouée et remportée contre le Leinster, sur le score de 24 à 21, du côté de Marseille, à la fin du mois de mai dernier.et postule ainsi notamment à une place dans le groupe de l'équipe de France de rugby, dans le but de prendre part à l'édition 2023 de la Coupe du Monde. Dans le communiqué officialisant la nouvelle de cette prolongation, l'arrière international Brice Dulin (32 ans) a réagi : "Ça me semblait évident de continuer ici par rapport à ce qu'on a vécu depuis mon arrivée. Que ce soit au niveau du rugby ou de ma vie familiale, je n'avais aucune raison de quitter l'aventure. Pour moi, c'est un grand bonheur que le club me fasse confiance et me permette de profiter avec ce groupe !"