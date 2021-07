Test-match : Les All Blacks écrasent les Tonga avec 16 essais

Le quintuplé pour Will Jordan

1/10 pour les All Blacks ! La première des dix rencontres que la Nouvelle-Zélande va jouer en l’espace de trois mois n’a été qu’une formalité ce samedi matin sur la pelouse du Mont Smart Stadium d’Auckland. Opposée aux Tonga dans le cadre d’un test-match, sa première sortie depuis fin novembre, elle a infligé une terrible raclée (102-0) à son voisin du Pacifique., celui-ci inscrit par Damian McKenzie sur le côté gauche. L’arrière a été imité par Dalton Papalii, Brad Weber et Will Jordan, tous auteurs d’un doublé en première période, pour porter le score à 43-0 à la mi-temps.Malheureusement pour les Tonga, les joueurs de Ian Foster n’ont pas levé le pied malgré leur avance déjà importante au score. Luke Jacobson, Richie Mo’unga, Rieko Ioane, Patrick Tuipulotu et George Bridge, auteur du dernier essai à la 82eme minute pour faire évoluer le score de deux à trois chiffres, ont également ajouté leur nom dans la case des marqueurs d’essai. Will Jordan a continué à faire des ravages sur son côté droit et a signé un quintuplé.. Les All Blacks défieront à deux reprises les Fidji les samedis 10 et 17 juillet avant de croiser l’Australie (7 août), dernier test-match avant le Rugby Championship contre les Wallabies, l’Argentine et l’Afrique du Sud. Les Springboks font leur retour dans la compétition après avoir déclaré forfait l’an dernier en raison de la pandémie.3 juillet :- Tonga : 102-010 juillet : Nouvelle-Zélande - Fidji17 juillet : Nouvelle-Zélande - Fidji7 août : Nouvelle-Zélande - Australie21 août : Australie - Nouvelle-Zélande28 août : Nouvelle-Zélande - Australie11 septembre : Nouvelle-Zélande - Argentine18 septembre : Argentine - Nouvelle-Zélande25 septembre : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud2 octobre : Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande