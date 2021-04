Test-match (F) : La rencontre France-Angleterre interrompue en raison d'un problème d'éclairage

🏉 La panne de courant sur la pelouse du Stadium de Villeneuve d'Ascq à 18 minutes de la sirène ! Situation cocasse dans le Nord où la France est menée 15-17 par l'Angleterre #FRAANG

▶ Regardez le direct : https://t.co/b7tcuV9A5Q pic.twitter.com/bMP5uIfAG1



— France tv sport (@francetvsport) April 30, 2021

Les Anglaises craignaient de se blesser

Scène insolite vécue du côté de Villeneuve-d'Ascq. Ce vendredi soir, alors que l'équipe de France de rugby féminin rencontrait l'Angleterre, à l'occasion d'un test-match, la rencontre a été interrompue, en pleine action, à la 63eme minute de jeu... en raison d'un problème d'éclairage, du côté du Stadium de Villeneuve-d'Ascq.A ce moment-là, les Bleues n'étaient menées que de deux petits points (17-15). Jusqu'à cette fin prématurée, les deux sélections s'étaient alors livrées un véritable combat sur la pelouse, notamment en ce qui concerne la conquête. Deux essais avaient même été inscrits par chacune des deux sélections. Côté françaises, c'est la centre Maëlle Filopon et l'arrière Jessy Trémoulière qui ont aplati, alors qu'en face, côté anglaises, les deux essais ont été l'œuvre de l'ailière Abby Dow, auteur donc d'un doublé.Après plusieurs minutes de négociations, principalement dans les vestiaires, alors que les équipes techniques tentaient bel et bien de réparer cette panne, la décision a donc finalement été prise, par l'arbitre italienne de ce duel, d'arrêter cette rencontre, de manière définitive. L'éclairage n'était alors toujours pas revenu., alors qu'il aurait fallu compter au moins dix bonnes minutes d'échauffement, en cas de reprise. Pour ce qui est des Françaises, la frustration prédominait, elles qui voulaient pouvoir aller au bout, afin d'avoir leurs chances de pouvoir renverser la situation, au niveau du tableau d'affichage. Pour le moment, aucune information n'a été officialisée pour savoir si ce score de 17-15 est bel et bien le score final de cette rencontre.