RUGBY A 7 - SUPERSEVENS / ETAPE DE LA ROCHELLE

Samedi 20 août 2022

TABLEAU PRINCIPAL

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Petite finale

Finale

TABLEAU SECONDAIRE

Matchs de classement - 9eme à 16eme place

Matchs de classement - 5eme à 8eme place

Match 1 -- Clermont : 34-7Match 2 -- Montpellier : 41-12Match 3 -- Lyon : 33-12Match 4 -- Castres : 42-5Match 5 -- Toulouse : 40-7Match 6 -- Perpignan : 28-14Match 7 -- Brive : 21-12Match 8 -- Toulon : 10-7Quart A -- La Rochelle : 29-12Quart B - Bayonne -: 19-22Quart C -- Bordeaux-Bègles : 37-19Quart D - Racing 92 -: 10-12Pau - BarbariansMonaco -Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2Clermont - MontpellierLyon - CastresToulouse - PerpignanBrive- ToulonLes vainqueurs sont classés de la 9eme à la 12eme place, les perdants de la 13eme à la 16eme placeLa Rochelle - BayonneBordeaux-Bègles - Racing 92Les vainqueurs sont classés 5eme et 6eme, les perdants terminent 7eme et 8eme