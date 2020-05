Super Rugby : Pas de départ cet été pour Pieter-Steph du Toit

World Rugby Player of the Year Pieter-Steph du Toit has withdrawn the contract termination notification submitted last week and committed his future to Western Province Rugby - https://t.co/NahsUKDHde #iamastormer #dhldelivers

— DHL Stormers (@THESTORMERS) May 21, 2020

Montpellier ne réalisera pas le gros coup du mercato estival en rugby ! Malgré une véhémente dénégation par voir de communiqué, le MHR était sur les rangs pour attirer celui qui été élu meilleur joueur du monde en 2019 à la suite de son titre mondial avec les Springboks, le troisième-ligne Pieter-Steph du Toit. Ce dernier s’était lui-même mis sur le marché des transferts en informant les Stormers de son intention de se libérer de son contrat dès cet été, alors que la Fédération Sud-Africaine de rugby avait demandé à tous ses internationaux de consentir à une baisse de salaire afin de permettre à cette dernière de mieux traverser la crise économique consécutive à la crise sanitaire du Covid-19, qui a mis à l’arrêt l’ensemble des compétitions, dont le Super Rugby.Actuellement en phase de récupération après une blessure qui aurait pu lui coûter une jambe, Pieter-Steph du Toit a finalement renoncé à casser son contrat avec les Stormers. La franchise du Cap a officialisé la nouvelle au travers d’un communiqué et, en conséquence, l’international sud-africain a consenti à une baisse de salaire de 40%. « Pieter-Steph voulait rester, c'est un véritable cadre de l'équipe qui fait partie intégrante de nos plans, a déclaré Andre van der Veen, membre du comité directeur des Stormers dans ce communiqué. Nous nous sommes engagés à trouver une solution équitable pour lui et toute l'équipe. » La prolongation de contrat de Pieter-Steph du Toit s’accompagne de celle de sept autres internationaux sud-africain, Frans Malherbe, Steven Kitshoff, Bongi Mbonambi, Siya Kolisi, Herschel Jantjies, Damian Willemse et Dillyn Leyds. « Nous sommes fiers d'avoir réussi à convaincre huit Springboks gagnants de la Coupe du Monde de rester dans la franchise, a confié John Dobson, entraîneur des Stormers, dans ce communiqué. C'est bien non seulement pour les Stormers, mais aussi pour le rugby sud-africain que nous ayons conservé des joueurs si éminents dans le pays, en regardant vers l'avenir et le marché du rugby post-pandémique. » Les Stormers vont ainsi continuer de compter sur un effectif riche en talent au moment de reprendre la compétition.