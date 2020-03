Super Rugby : Les clubs australiens reprennent

THE MARCH l Bye Weekhttps://t.co/LNesjYiTzL

Whilst Super Rugby remains suspended, the lads go about their business:

☝️Harry Potter reveals the mood around the Club

✌️Tom Pincus infiltrates Biscuit Club

👌Ruan Smith takes us on a tour of the Rebels makeshift gym



— Melbourne Rebels (@MelbourneRebels) March 16, 2020

Alors que le Super Rugby a été suspendu la semaine dernière en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus, les quatre clubs australiens engagés (Brumbies, Queensland Reds, Waratahs et Rebels) ont pourtant repris l’entraînement ce jeudi. "", a commenté Harry Potter, pas le magicien mais l’ailier des Melbourne Rebels, dans une vidéo diffusée par le club."On a repris normalement l’entraînement, et. Mais ils sont contents d’être là. Il y a plein de papier toilette et de nourriture, et tout le monde s’amuse", assure-t-il encore. Chris Whitaker, le coach adjoint des Waratahs, a lui déclaré que la température des joueurs était prise tous les jours, et que cette reprise de l’entraînement permettait "un peu de." Ces quatre équipes australiennes pourraient ensuite s’affronter entre elles, à huis clos, tout comme les Japonais des Sunwolves, déjà en Australie.