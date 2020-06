Super League : Les Dragons Catalans délocalisés au Royaume-Uni ?

📆 ON THIS DAY | 31.05.2018



Les Dragons Catalans pourraient être contraints d'achever la saison en Angleterre, si les consignes sanitaires n'évoluent pas.L'information du Guardian est forcément à prendre au sérieux, puisque la Super League a ça de particulier qu'elle engage deux franchises qui ne figurent pas au Royaume-Uni, l'équipe de Toronto (au Canada) et donc les Dragons. Or, puisque les Britanniques imposent - pour le moment - à tout arrivant de l'extérieur une période d'isolement de quatorze jours, l'équipe des Pyrénées-Orientales n'aurait d'autre choix que de déménager provisoirement outre-Manche si elle souhaite terminer la saison, censée reprendre fin août.« On a été honnêtes avec les joueurs dès le départ, on leur a dit que ça pourrait durer, souligne le manager Alex Chan. On va faire ce qu'on peut pour le bien de la Super League, nous regardons déjà de quelle manière on pourrait se rendre en Angleterre et pour combien de temps on pourrait y rester. On sait que ça pourrait être long. Nous sommes aussi vulnérables que les autres. Ne pas jouer nos matchs à la maison représente un gros trou financier, le président doit gérer ça. Toronto et nous ne sommes pas éligibles à l'aide du gouvernement britannique, nous allons être frappés durement. On espère que les restrictions soient assouplies, mais la charge financière s'annonce énorme pour nous. »