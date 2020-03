Saracens : B.Vunipola fidèle malgré la descente

Voilà une bonne nouvelle pour les supporters des Saracens ! Alors que le club anglais sera rétrogradé en deuxième division cet été pour ne pas avoir respecté le salary-cap (même si le club pourrait finalement être sauvé en raison de la faillite possible de certains de ses rivaux suite à la suspension du championnat pour cause de coronavirus), Billy Vunipola restera fidèle aux Sarries. Le troisième ligne international anglais de 27 ans (50 sélections, 8 essais) a en effet annoncé qu’il comptait bien rester malgré la descente. « La façon dont je vois les choses, c’est que cela fait partie du parcours du club. Certains gars vont essayer de poursuivre leur carrière ailleurs car ils n’en sont qu’au début, ils ont des familles et ils veulent penser à la suite. Moi je suis au milieu de ma carrière. Je ne vois pas cette relégation comme une chose négative. Je n’ai pas encore parlé directement à ma direction, ni au staff de l’équipe d’Angleterre, par rapport à mon statut d’international. Je suis excité par la saison prochaine. Je jouerai autant que je le peux, j’essaierai d’aider l’équipe autant que possible et j’espère qu’on remontera de suite. Définitivement, je reste ! », a confié Vunipola à RugbyPass. Le natif de Sydney a signé aux Saracens en 2013 et a notamment remporté deux titres de champion d’Angleterre (2018, 2019) et trois Champions Cup (2016, 2017, 2019). Il n’a en revanche pas précisé si son frère Mako (29 ans) resterait lui aussi chez les Sarries…