Prévues respectivement le 22 et le 23 mai à l’Orange Vélodrome de Marseille, la finale de la Challenge Cup et la finale de la Champions Cup ont été reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée officiellement, mais L’Equipe révèle ce samedi que les deux finales pourraient se dérouler les 17 et 18 octobre, selon le directeur générale de l’EPCR Vincent Gaillard. Les quarts et les demies se dérouleraient alors entre fin août et fin septembre. Tous ces matchs pourraient se dérouler à huis clos si les conditions sanitaires l’obligeaient.

Encore six clubs français en lice Rappelons que les quarts de finale de Champions Cup doivent opposer le Leinster aux Saracens, Clermont au Racing 92, Exeter à Northampton et Toulouse à l’Ulster, et que les quarts de finale de Challenge Cup doivent opposer Toulon aux Scarlets, Leicester à Castres, Bristol aux Dragons et Bordeaux-Bègles à Edimbourg.