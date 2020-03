Rugby : Les championnats amateurs ne reprendront pas

🔴 COVID-19 : arrêt des compétitions de rugby amateur pour la saison 2019-2020.



Découvrez le communiqué de la FFR👇

Il n'y auraen France cette saison. La Fédération a décidé de n'attribuer aucun titre de champion, même au niveau national pour les jeunes : « Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale qui a entraîné la suspension de toutes les activités sportives dès le 13 mars dernier, tenant compte de l’annonce du Premier Ministre prolongeant la période de confinement, et dans la volonté de protéger le plus largement possible l'ensemble de notre communauté rugbystique, le bureau fédéral de la FFR a pris cette décision douloureuse. »Concernant lesdans toutes ces divisions, une décision sera prise au maximum dans une semaine, avec le. Malgré tout, « la FFR souhaite être à l’initiative avec ses ligues, comités départementaux et clubs pour créer des animations sportives, pouvant prendre différentes formes (plateaux, rencontres amicales, festivals...) afin de permettre aux licenciés de pratiquer dès que la situation sanitaire le permettra. » Ce dernier point restant évidemment dans le flou le plus total.