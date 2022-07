Rugby : La France première nation mondiale pour la première fois de son histoire

"Pour la 1re fois de son histoire, le XV de France atteint la 1re place du classement mondial", a tweeté en soirée le président de la Fédération française, Bernard Laporte. "Merci aux joueurs, à @FGalthie, @ibanez_raphael et son staff. Merci aux clubs professionnels, @LNRofficiel et au rugby amateur. C’est la formidable réussite de tout le rugby français", a conclu l'ancien ministre des Sports. Les hommes de Fabien Galthié, invaincus cette saison avec dix victoires d'affilée, une première également dans l'histoire du XV de France, vont désormais devancer l'Afrique du Sud, précédente N.1 mondiale, battue par le pays de Galles sur le fil (13-12).

Si les Springboks champions du monde l'avaient emporté, ils seraient restés en tête du classement mondial, mais leur défaite, conjuguée à la seconde victoire des Bleus au Japon et à un revers des All Blacks de moins de 15 points contre l'Irlande (23-12) permet aux Français de les devancer lors du prochain classement qui sera publié lundi. L'Afrique du Sud va même rétrograder à la troisième place du classement, dépassée par l'Irlande qui a signé un succès historique en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks, samedi à Dunedin. Les Néo-Zélandais reculent ainsi de la deuxième à la quatrième place, leur plus mauvaise place depuis l'instauration du classement mondial.