Rugby à 7 : Pas de quarts de finale à Twickenham pour les Bleus

Les Bleus trop tendres

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour les Bleus. Troisièmes de l’étape de Toulouse du Circuit Mondial de rugby à 7 la semaine passée, les Tricolores ont connu moins de réussite sur la pelouse de Twickenham ce samedi. Une première journée de compétition qui a démarré par une victoire à l’arraché sur le Canada. Dès les premiers instants du match, Elias Ergas a ouvert le score pour les Canadiens mais Joachim Trouabal a immédiatement relancé l’équipe de France. Toutefois, Alex Russell a trouvé la faille juste avant la pause pour permettre aux Nord-Américains d’atteindre la mi-temps avec sept points d’avance. Jonathan Laugel a remis les pendules à l’heure en début de deuxième mi-temps puis Nelson Epée a fait parler sa vitesse pour offrir un court succès à l’équipe de France (19-14). Un succès que les Bleus devaient confirmer face à la Nouvelle-Zélande… mais rien ne s’est passé comme prévu.En effet, si Nelson Epée a marqué le seul essai français de ce match, c’était sur la toute dernière action et uniquement pour sauver l’honneur. Un triplé de Ngarohi McGarvey-Black mais également des essais de Sam Dickson, Caleb Tangifau et Akuila Rokolisoa ont offert aux Néo-Zélandais une très nette victoire (7-36), qui a mis à mal les espoirs de quarts de finale des Bleus. Cela passait par une victoire sur l’Australie mais une première mi-temps à oublier a réduit à néant les chances de qualification des Tricolores. Corey Toole, Nathan Lawson et Nick Malouf ont permis aux Australiens de prendre le large à la pause. Grâce à Aaron Grandidier puis Joachim Trouabal, les Bleus ont repris espoir mais Ben Marr a mis fin au suspense. Le deuxième essai de Joachim Trouabal restera une péripétie. Avec cette deuxième défaite en trois matchs (19-28), l’équipe de France termine troisième de sa poule. Pour son premier match de classement, le Kenya sera sur le chemin des Tricolores ce dimanche.