Rugby à 7 : Le programme de la Coupe du Monde est connu

Les Bleues d’entrée dans le vif du sujet

RUGBY A 7 / COUPE DU MONDE 2022

Tournoi masculin

Tournoi féminin

Tout est en place pour la Coupe du Monde de rugby à 7. A 50 jours du tournoi organisé du 9 au 11 septembre prochains au Cape Town Stadium, en Afrique du Sud, World Rugby a dévoilé le tableau du tournoi masculin et du tournoi féminin. Alors que les étapes du Circuit Mondial se disputent avec une phase de groupes puis une phase à élimination directe, le format de cette Coupe du Monde sera différent. En effet, autant pour les 24 sélections masculines que pour les 16 équipes féminines engagées, il n’y aura pas le moindre droit à l’erreur pendant les trois jours de compétition avec une élimination directe dès le début de la compétition. Dans le tableau masculin, les huit têtes de séries (Angleterre, France, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Argentine, Australie, Fidji et Afrique du Sud) seront exemptées du premier tour et entreront en compétition directement en huitièmes de finale. Les Bleus affronteront ainsi le vainqueur du match opposant le Canada au Zimbabwe.Avec seulement seize équipes engagées, le tournoi féminin verra l’intégralité des formations démarrer en huitièmes de finale. Pour l’équipe de France, vice-championne olympique à Tokyo l’été dernier et vice-championne du monde à San Francisco en 2018, il n’y aura pas de round d’observation. En effet, dès leur entrée en lice, les Bleues devront affronter le pays-hôte de cette quatrième édition, l’Afrique du Sud. En cas de victoire, la place dans le dernier carré se jouera face aux Fidjiennes ou face aux Japonaises. Une éventuelle demi-finale pourrait voir les Bleues retrouver les Etats-Unis, qui affronteront la Pologne, ou le Canada, opposé à la Chine pour démarrer. Pour une revanche de la finale de la dernière Coupe du Monde et du dernier tournoi olympique face à la Nouvelle-Zélande, il faudra attendre… la finale. Deuxième du Circuit Mondial cette année, l’équipe de France aura une carte à jouer au Cap quand les Bleus seront des outsiders.Du 9 au 11 septembre 2022 au Cap (Afrique du Sud)Nouvelle-Zélande - Ecosse ou JamaïqueArgentine - Kenya ou TongaFrance - Canada ou ZimbabweAustralie - Hong Kong ou UruguayEtats-Unis - Samoa ou OugandaFidji - Pays de Galles ou Corée du SudAngleterre - Irlande ou PortugalAfrique du Sud - Allemagne ou ChiliAustralie - MadagascarAngleterre - EspagneNouvelle-Zélande - ColombieIrlande - BrésilFrance - Afrique du SudFidji - JaponEtats-Unis - PologneCanada - Chine