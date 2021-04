Rugby à 7 - Dubaï : L'Argentine a pris le dessus sur les Bleus en finale

Argentina win the Emirates Invitational 7s with victory over France in the final! pic.twitter.com/1ZkCvRmAei

— Dubai Rugby Sevens (@Dubai7s) April 3, 2021

Les Bleus sans solution face aux Pumas

Les Bleus n’ont pas pu aller au bout de leurs idées. Privés de match depuis plus d’un an, notamment en raison de leur forfait de dernière minute pour le récent tournoi organisé à Madrid, les joueurs de Jérôme Daret ont renoué avec la compétition ce week-end à Dubaï. Un tournoi sur invitation qui a permis aux Bleus d’avoir quelques matchs pour se régler en vue du Tournoi de Qualification Olympique prévu à la fin du mois de juin à Monaco. Après une phase de groupes relativement réussie ce vendredi, avec des victoires face à l’Espagne (21-17) et au Chili (38-5) mais également un match nul face au Kenya (19-19), les joueurs de Jérôme Daret ont manqué le coche en finale ce samedi.Une deuxième journée que les Tricolores ont démarré par un quart de finale à sens unique face à l’Ouganda (45-7), qui leur ont permis de retrouver les Kenyans dans le dernier carré. Contrairement à la première confrontation entre les deux équipes, ce sont les Bleus qui ont eu le dernier mot (17-5) pour rejoindre l’Argentine, qui a écarté le Japon (24-5), en finale. Mais, face aux Pumas, la donne n’a pas été la même. Grâce à deux essais de Marcos Moneta en première période et une dernière réalisation signée Lucio Cinti, les Argentins sont allés chercher la victoire (19-7). Avec six matchs en deux jours, les Bleus ont pu travailler leurs automatismes en vue du TQO à Monaco, avec un seul billet en jeu pour les douze sélections qui y prendront part.