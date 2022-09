Rugby à 7 - Coupe du Monde 2022 : Les Français filent en quarts

Bonne entrée en matière pour l'équipe de France masculine à la Coupe du Monde 2022 de rugby à VII. En effet, ce vendredi après-midi, à l'occasion de leur entrée en lice, au stade des huitièmes de finale, les Bleus, septièmes du circuit mondial, ont disposé du Canada (19-12). Les Nord-Américains sont sortis des qualifications, après avoir éliminé, plus tôt dans la journée, le Zimbabwe (31-7). Ce succès français a été construit notamment grâce à trois essais inscrits. Un premier essai a été l'œuvre de Jean-Pascal Barraque, qui s'est illustré dès la 5eme minute de jeu. Quant aux deux autres, ils ont été inscrits par un seul et même homme, à savoir Nelson Epée, auteur donc d'un doublé, avec un premier essai inscrit à la 8eme minute de jeu, puis le second à la 11eme. Une victoire qui permet ainsi aux Tricolores de rejoindre les quarts de finale. Un prochain match qui verra les Français affronter, ce samedi, le vainqueur du duel opposant l'Australie, les favoris après avoir tout juste remporté le circuit mondial, à l'Uruguay, pour s'offrir ensuite le droit de disputer les demi-finales de la prestigieuse compétition. Dans cette Coupe du Monde, les tenants du titre sont la Nouvelle-Zélande, que ce soit chez les hommes comme chez les dames. Et chez les dames, les Françaises font également leur entrée en lice, plus tard ce vendredi. Avec un premier duel prévu face à l'Afrique du Sud, dans le cadre des huitièmes de finale.