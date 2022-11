Rugby à 7 - Circuit mondial : Les Bleus en quarts avec la manière

Et maintenant, les Etats-Unis !

Quel début de saison en fanfare pour l'équipe de France masculine de rugby à 7 ! Les Bleus disputent de vendredi à dimanche le prestigieux tournoi de Hong Kong, qui ouvre la saison du Circuit mondial. Une saison particulière puisque les quatre premiers du classement général à l'issue du dernier tournoi, à Twickenham au mois de mai, seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Français, débarrassés de cette pression puisqu'ils seront qualifiés d'office, ont débuté le tournoi avec trois victoires, ce qui leur permettra de disputer les quarts de finale dimanche. Après la facile victoire sur la Grande-Bretagne vendredi, ils étaient opposés à l'Uruguay samedi en début de journée.Ils menaient 19-5 à la mi-temps grâce aux essais marqués par Marius Domon, Stephen Parez et Varian Pasquet, puis Rayan Rebbadj, Aaron Grandidier (doublé) et Paul Leraitre ont corsé l'addition en deuxième. La place en quarts de finale était alors acquise.Restait alors à battre l'Afrique du Sud, deuxième du Circuit mondial l'an passé derrière l'Australie (la France a fini septième), pour terminer en tête du groupe.Les Sud-Africains ont pourtant rallié la mi-temps en menant 17-7 (essai de Grandidier pour la France), mais les Bleus ont tout renversé en deuxième période, en marquant deux nouveaux essais par Leraitre et Grandidier. Le Briviste de 22 ans en est donc à six essais en trois matchs depuis le début de la compétition ! Comme les Samoa, les Fidji et l'Irlande, la France termine donc cette phase de poules avec trois victoires. Les Bleus disputeront dimanche à 5h40 leur quart de finale face aux Etats-Unis (sixièmes du Circuit mondial l'an passé), contre qui ils ont perdu deux fois sur trois en 2022. Mais les hommes de Jérôme Daret semblent en grande forme depuis le début de cette étape de Hong Kong, et se voient bien aller en demies affronter l'Irlande ou l'Australie.