Rugby à 7 - Circuit mondial : Les Bleus cartonnent à Hong Kong

Un triplé pour Grandidier

C'est parti pour la saison 2022-23 du Circuit mondial de rugby à 7 ! Une saison plus importante que jamais, car les quatre premiers du classement général à l'issue des onze étapes (la saison se terminera à Twickenham en mai prochain) seront directement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'équipe de France masculine est qualifiée d'office pour ce rendez-vous majeur à domicile (alors qu'elle n'avait pas disputé les JO de Tokyo en 2021) et elle était opposée ce vendredi en ouverture du prestigieux tournoi de Hong Kong à la Grande-Bretagne, puisque c'est bien sous cette bannière que les Anglais, Ecossais et Gallois sont réunis en cette saison de qualification olympique.A la mi-temps, le score était déjà de 22-0, après des essais marqués par Varian Pasquet, Aaron Grandidier et un doublé de Marius Domon. Après la pause, le Briviste Grandidier s'est offert deux nouveaux essais pour porter son total à trois, et voici donc les Bleus lancés de la meilleure des façons dans la compétition., alors que les Bleus avaient pris la septième place. Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, et la France a donc fait un grand pas en écrasant la Grande-Bretagne. En cas de qualification, il faudra croiser avec la poule C, ce qui signifie un probable quart de finale contre les Fidji (troisièmes la saison passée) ou les Etats-Unis (sixièmes). Rappelons que les femmes débuteront leur saison les 2 et 3 décembre du côté de Dubaï.