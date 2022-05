Rugby à 7 - Circuit mondial : Les Bleues joueront la cinquième place

Privée du dernier carré suite à sa défaite contre les Fidji samedi, l'équipe de France féminine de rugby à 7 doit se contenter des matchs de classement ce dimanche lors de l'étape du Circuit mondial de rugby à 7 de Toulouse, et elle a plutôt bien commencé sa dernière journée, avec une victoire 36-7 sur le Brésil. Face à des Brésiliennes qu'elles avaient battues 24-7 en phase de poules vendredi, les Bleues n'ont pas longtemps été inquiétées. Si Silva avait rapidement répondu à l'essai de Joanna Grisez dès la 1ere minute (7-7, 3eme), les Françaises n'ont ensuite plus encaissé le moindre essai et en ont marqué quatre, dont un un triplé pour Grisez, et un autre signé Jade Ulutule. La France disputera donc le match pour la cinquième place, contre le Canada à 15h24, une équipe qu'elles ont battues sans encaisser de points lors des JO de Tokyo et lors de l'étape espagnole du Circuit mondial en janvier dernier. L'équipe de France masculine débutera quant à elle sa journée à 14h14, avec sa demi-finale très attendue contre l'Irlande.



Plus d'infos à venir tout au long de la journée...