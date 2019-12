Rugby à 7 - Circuit mondial (H) : La France commence par une victoire

C’est parti pour le Circuit mondial masculin de rugby à 7 ! Si la saison féminine a débuté en octobre aux Etats-Unis, la saison masculine débute ce jeudi à Dubai. Et elle a plutôt bien commencé pour la France, avec une victoire 12-10 en phase de poules contre l'Argentine, qui avait fini juste derrière les Bleus la saison passée au classement général. A la mi-temps, les Bleus menaient 12-5, grâce à des essais de Sefo Siega et Terry Bouhraoua (qui a inscrit le 2500eme essai de l’équipe de France à 7 !), contre un essai de Bazan Velez. Matias Osadczuk a remis les Argentins à -2 en début de deuxième période (12-10), et les Français sont parvenus à tenir jusqu'au bout. Vendredi, la France sera opposée au Japon puis aux Fidji pour tenter de terminer parmi les deux premiers du groupe et ainsi se qualifier pour les quarts de finale.

Le vrai objectif, c'est Tokyo !

Après avoir terminé huitièmes du Circuit mondial l’an passé (finale à Vancouver et à Hong Kong), les Français veulent faire aussi bien cette saison, voire « chatouiller le Top 6 », comme le dit l’entraîneur Jérôme Daret. Mais l’objectif principal de 2020 restera bien sûr la qualification pour les JO de Tokyo. Cela passera impérativement par une victoire dans le tournoi de repêchage olympique qui se déroulera les 20 et 21 juin (Biarritz a fait acte de candidature) et qui ne délivrera qu’un seul billet pour Toyko parmi douze équipes : l’Ouganda, la Zimbabwe, la Chine, Hong Kong, l’Irlande, la Jamaïque, le Mexique, les Samoa, les Tonga, le Brésil, le Chili, et donc la France. Il faudra être fort !