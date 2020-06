Pro D2 – Mont-de-Marsan : Mignardi arrête sa carrière

Arnaud Mignardi ne jouera finalement jamais sous le maillot de Mont-de-Marsan. L’historique arrière briviste avait quitté son club de coeur en février, après y être resté dix ans en provenance de Biarritz (il avait auparavant joué à Agen et Clermont), mais la pandémie de coronavirus et l’arrêt de la saison ont poussé l’ancien international – deux sélections en 2007 – à mettre fin à sa carrière.

« L’envie est toujours là, mais le corps ne suit plus »

« Le rugby m’a tout appris, le rugby m’a vu grandir, le rugby m’a rendu heureux et m’a fait vivre, le rugby m’a construit petit à petit, s’exclame le néo-retraité dans son long message d’annonce. Le rugby permet de croire en soi grâce aux autres, avec le rugby on n’est jamais seul et on a des amis pour la vie ! Voilà, il est temps pour moi de raccrocher les crampons, l’envie est toujours là mais le corps ne suit plus, comme en témoigne ma dernière saison… J’ai donc décidé, avec ma famille, de tourner cette belle page de mon histoire en tant que joueur et de me tourner vers un tout autre avenir ! Merci à tous mes coéquipiers, entraîneurs, dirigeants, bénévoles, supporters et j’en passe d’avoir rendu mon rêve de rugbyman professionnel une réalité. Tant de choses vont me manquer, mais à jamais gravées ! »



Conclusion : « C’est avec émotion que je me retire… encore merci, merci, merci pour tout !!!! A bientôt, et surtout vive le rugby et place aux jeunes !!! » Mignardi pourrait désormais entraîner Dax, pensionnaire du nouveau championnat de National (troisième division), d’après les informations de L’Equipe.