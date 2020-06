Pro 14 : Le staff des Ospreys accueille Brock James

✍️🤝

James ne voulait pas laisser passer cette opportunité

Brock James tourne la page de sa carrière de joueur. Le demi d’ouverture australien qui a fait les beaux jours de Clermont, La Rochelle et Bordeaux-Bègles entre 2006 et 2020, vainqueur de la Challenge Cup en 2007 puis champion de France en 2010 avec les Jaunards, a décidé de rallier le pays de Galles pour lancer un nouveau chapitre après avoir annoncé la fin de sa carrière de joueur à l'issue de la saison. L’équipe des Ospreys, engagée dans le Pro 14 qui regroupe des équipes irlandaises, galloises, écossaises, italiennes et sud-africaine, a confirmé l’arrivée du natif de Victoria dans le rôle d’entraîneur de l’attaque pour un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2023.Une reconversion dans le staff que Brock James avait déjà entamé sous les couleurs de l’UBB, se chargeant de tout ce qui touchait au jeu au pied. Mais, avec les Ospreys, c’est un tout autre défi qui se présente à lui. « Faire partie des Ospreys est une grande opportunité pour moi. Quand vous regardez l’effectif, il est rempli d’internationaux expérimentés et de beaucoup de jeunes talents intéressants qui doivent faire leurs preuves, a déclaré le nouveau membre du staff des Ospreys dans un communiqué. Avoir la chance de travailler avec eux est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Le métier d’entraîneur est quelque chose qui m’a toujours intéressé et mon passage à Bordeaux m’a de nouveau ouvert l’appétit de prendre de chemin et de partager tout ce que le rugby a pu m’apprendre. Après quatorze années en France, j’ai désormais l’opportunité de découvrir un nouveau club et une nouvelle compétition avec une équipe à laquelle j’espère apporter quelque chose. » Une nouvelle aventure qui devrait lui donner de nouvelles sensations.