Picamoles: "Les propos de Parra et Lopez ont été mal interprétés pour alimenter la polémique"

Membre du conseil des joueurs, qui aurait été réactivé cette semaine, à Marcoussis, autour du capitaine Guilhem Guirado, afin de libérer la parole des Bleus pour mieux faire remonter les informations et les demandes auprès du staff du XV de France, Louis Picamoles a repris à son compte la version de son sélectionneur, et donc fédérale. Selon cette version officielle, les propos tenus par Camille Lopez et Morgan Parra, après la déroute dans le 'crunch', auraient avant tout été instrumentalisés afin de nuire à Jacques Brunel et ses adjoints.

"Dans la période actuelle, c’est facile d’extrapoler les propos, de leur donner une interprétation différente. Dans le groupe, on est tous conscients de ce qu’ils ont vraiment voulu dire. Et que ça a été mal interprété pour alimenter la polémique", considère le n°8 et capitaine de Montpellier. La période, avec la Coupe du monde en ligne de mire, va être propice à ça." Quant à l'intervention de Bernard Laporte devant l'ensemble du groupe en début de rassemblement, ce week-end, là aussi, c'est circulez, y a rien à voir... : "Ce que vous appelez un recadrage, moi j’appelle ça une discussion entre un groupe, son staff et ses dirigeants. Pour avancer ensemble." Bref, c'est l'union sacrée !