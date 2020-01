Pas de Japon - France cet été

Le cinquième affrontement entre la France et le Japon n’aura pas lieu en 2020 ! Alors que les Bleus pensaient pouvoir affronter les Brave Blossoms (3 victoires pour la France et un nul dans les confrontations) à Tokyo le 18 juillet, la rencontre ne pourra pas se dérouler car la capitale japonaise sera déjà « en configuration olympique », révèle Midi Olympique ce mardi. Les JO d’été se dérouleront du 24 juillet au 9 août à Tokyo et organiser un match de rugby six jours avant la cérémonie d’ouverture pose problème. Les hommes de Fabien Galthié espèrent toutefois pouvoir disputer un ou plusieurs matchs au Japon (quart de finaliste du dernier Mondial) à l’été 2021. En attendant, c’est donc uniquement l’Argentine qui sera au programme des Bleus cet été (matchs le 4 et le 11 juillet chez les Pumas). A moins que la FFR ne trouve un troisième adversaire pour le 18.