Paris: Les Bleus terminent 5e

Après leur élimination en quarts de finale du tournoi de Paris face aux Fidji (5-24), un peu plus tôt ce dimanche, les Bleus ont su s'employer pour bien terminer la compétition devant le public parisien, en l'emportant en match de classement face aux Samoa (40-5).

Grâce notamment aux trois essais d'un Stephen Parez en pleine bourre, les Bleus ont surclassé les Samoans et ont signé une victoire qui leur permet de finir 5e du tournoi. Dans le même temps, ce succès assure aux Bleus une solide 8e place sur le World Series, un classement plus atteint depuis plus de dix ans (2006-2007) par les hommes de Jérôme Daret.

Une merveilleuse façon de terminer de #ParisSevens pour @FFRugby et Stephen Parez qui s'offre un coup du chapeau face aux Samoa ! pic.twitter.com/Iw4g47DHFQ — World Rugby FR (@WorldRugby_FR) 2 juin 2019

Prochaine étape pour l'équipe de France de rugby à 7, les 13 et 14 juillet, du côté de Colomiers, pour un tournoi qualificatif européen qui offrira un billet pour les JO de Tokyo 2020.