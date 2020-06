Nouvelle-Zélande : Tuipulotu fidèle aux Blacks et aux Blues

Patrick Tuipulotu reste fidèle aux Blacks et aux Blues ! Le deuxième ligne de 27 ans n’a pas souhaité aller tenter l’aventure dans l’Hémisphère Nord, et a donc prolongé son contrat avec la franchise d’Auckland, dont il est le capitaine, et l’équipe de Nouvelle-Zélande jusqu’à la Coupe du Monde 2023. « Je suis excité de penser au futur. Pendant le confinement, j’ai réalisé, plus que jamais, combien j’aime ce sport et j’aime jouer pour les Blues. Nous commençons à nous développer comme une très bonne équipe et c’est un honneur de la mener. Je suis encore jeune et je continue d’apprendre tout le temps. Je veux m’établir comme un joueur international », a réagi le natif d’Auckland dans un communiqué.

Professionnel depuis 2013, Patrick Tuipulotu a disputé 74 matchs pour sa franchise, et compte 30 sélections avec les All Blacks, dont cinq lors de la dernière Coupe du Monde.