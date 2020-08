Nouvelle-Zélande : Trois test-matchs au programme pour la tournée d'été 2021

Revealed: All Blacks test schedule - after snub from minnowshttps://t.co/KyLFoUF5jJ

Les Fidji de retour après neuf ans, l’Italie n’a pas vu la Nouvelle-Zélande depuis onze ans

Sans les nations britanniques, les tournées d’été 2021 n’auront pas la même saveur. En effet, les Lions Britanniques et Irlandais ont rendez-vous en Afrique du Sud à l’issue de la saison 2020-2021 si la situation sanitaire le permet. Ne pouvant donc pas convier l’Angleterre, l’Irlande, le pays de Galles et l’Ecosse à venir jouer sur ses terres, la Fédération Néo-Zélandaise de rugby a dû innover pour caler trois test-matchs pour les All Blacks en juillet prochain. Alors qu’ils doivent reprendre la compétition à l’automne pour jouer le Rugby Championship intégralement sur le territoire de leur pays, les All Blacks auront droit à trois affiches inhabituelles à l’été 2021.Selon le quotidien local New Zealand Herald, les joueurs d’Ian Foster vont affronter les Fidji, désormais sous la férule de Vern Cotter, à l’occasion du premier match. Ce sera la première visite des « Flying Fijians » en Nouvelle-Zélande depuis leur défaite à Dunedin (60-14) en 2011. Les deux derniers matchs des All Blacks verront l’Italie faire le déplacement pour la première fois depuis 2009 et une défaite (27-6). Les deux équipes devaient se retrouver à l’occasion de la dernière Coupe du Monde mais le typhon Hagibis avait contraint les organisateurs à annuler le match, tout comme celui qui devait opposer la France et l’Angleterre. Avant tout cela, la Nouvelle-Zélande devrait renouer avec les oppositions entre le nord et le sud du pays à l’occasion d’un match exceptionnel le 5 septembre à Wellington, mais le match pourrait être délocalisé à Dunedin pour éviter un huis clos préjudiciable aux finances de la Fédération Néo-Zélandaise de rugby.