Nouvelle-Zélande : Savea souhaite rester chez les Hurricanes

A peine de retour dans son ancienne équipe, voilà déjà que l'ancien international des All Blacks Julian Savea, qui avait annoncé, mi-mai, son départ de Toulon après deux saisons compliquées, veut s'y inscrire dans la durée. En effet, une semaine après sa signature en faveur des Hurricanes, basés à Wellington, jusqu'à la fin de cette saison en cours, le rugbyman néo-zélandais aimerait rester en 2021, comme il l'a lui-même affirmé ce lundi. Avec cette formation, avec qui il avait déjà évolué de 2011 à 2018, le natif de Wellington avait remporté le Super Rugby en 2016. Ce lundi, à son retour à l'entraînement, l'ailier a ainsi notamment déclaré, dans des propos rapportés par différents médias locaux : « J'espère et j'adorerais rester mais ce n'est pas entre mes mains. Je n'ai pas joué depuis mars donc je suis impatient de reprendre, que ce soit pour les Hurricanes, ou pour le club. »

Des débuts avec le club affilié aux Hurricanes ?

Ce samedi, à l'occasion de l'avant-dernier match de Super Rugby Aotearoa, compétition entre franchises néo-zélandaises, les Hurricanes affronteront les Chiefs, mais Julian Savea n'a pas été retenu. Il ne lui restera donc plus qu'une option, le 15 août prochain, contre les Highlanders. S'il se dit apte à aider son équipe, le joueur devrait toutefois se montrer patient. En effet, ses débuts devraient avoir lieu avec Oriental-Rongotai, club affilié aux Hurricanes dans la Mitre 10 Cup. Tout comme le Super Rugby Aotearoa, il s'agit également d'une compétition disputée par les clubs néo-zélandais.