Nouvelle-Zélande : Le nouveau sélectionneur fait le bilan du Mondial et se projette sur l'avenir

Foster : « Nous n’avons pas pris notre adversaire à la légère »



Foster : « Nous devons nous adapter »

Les All Blacks se préparent à un nouveau départ. Après le choc de l’élimination en demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Angleterre et une troisième place finale, Steve Hansen a cédé sa place à celui qui était son adjoint depuis 2012, Ian Foster. Ce dernier, qui n’étrennera ses galons de sélectionneur qu’en juillet prochain, s’est confié en longueur au quotidien Le Figaro et assure que ce qui a pu être vécu comme un désastre n’est pas encore totalement évacué. « Cette Coupe du Monde devrait être définitivement derrière moi. Malheureusement, elle est encore bien présente dans ma mémoire, assure le sélectionneur néo-zélandais. Aujourd’hui, nous devons repartir sur des bases solides en ayant tiré les leçons de ce qu’il s’est passé contre l’Angleterre. » Mais le mot d’ordre est bien clair : « Les All Blacks doivent retrouver leur standing ».Concernant la demi-finale perdue face au XV de la Rose, Ian Foster n’a pas cherché d’excuses à la contre-performance néo-zélandaise. « Le constat est simple, nous avons perdu contre une très bonne équipe anglaise, assure le nouveau patron des All Blacks. Nous n’avons pas réussi à y mettre la même intensité que contre l’Irlande. Lorsque vous perdez, vous pouvez trouver des milliers d’excuses. Au final, le résultat est là. » Toutefois, l’idée même d’une forme de suffisance au moment d’affronter l’Angleterre est rejetée par l’ancien demi d’ouverture des Chiefs. « Malgré ce que j’ai pu lire, nous n’avons pas pris notre adversaire à la légère. Nous étions bien préparés à cette rencontre. Tout s’est joué sur des détails, ajoute Ian Foster. Certaines petites choses n’ont pas suffi, en mêlée ou en touche par exemple. Sur cette rencontre, les Anglais ont tout simplement été les meilleurs. Cette défaite doit nous servir pour le futur. » Un futur dont Ian Foster est désormais le seul responsable.Et, pour ces All Blacks nouvelle formule, la clé pourrait être l’adaptation et la capacité à trouver des réponses aux problèmes posés par l’adversaire qui, aux yeux d’Ian Foster, ont plus souvent pour objectif de contrecarrer que de proposer du jeu. « Il y a plusieurs choses que nous allons devoir revoir. Nous devons appréhender certains matchs différemment, assure le sélectionneur néo-zélandais. Savoir mieux jouer les équipes qui veulent nous prendre en grande partie sur le plan physique. De plus en plus d’équipes n’ont qu’un objectif : nous faire déjouer. Nous devons trouver la parade et nous adapter. » Toutefois, ces nécessaires adaptations ne seront jamais faites au détriment de l’identité de jeu propre à la sélection néo-zélandaise, c’est-à-dire un état d’esprit offensif. « Nous allons bien entendu conserver cette volonté d’attaque qui nous caractérise tant tout en essayant d’y incorporer des nouveautés. En défense, nous devons être encore plus concentrés, résume Ian Foster. Nous devons pouvoir répondre durant tout le match au jeu physique que vont nous imposer nos adversaires. Je veux que nous puissions les prendre physiquement et sur le jeu au pied. » Une nouvelle ère qui s’ouvrira le 4 juillet prochain avec une revanche de la petite finale du dernier Mondial face au pays de Galles, à l’Eden Park d’Auckland.