Nouvelle-Zélande : Dan Carter se rapproche de la retraite

Deux ans après avoir quitté le Racing 92 pour le Japon, Dan Carter quitte le Japon. Actuellement confiné en Nouvelle-Zélande, le légendaire ouvreur des All Blacks (112 sélections) a annoncé ce mercredi qu’il quittait son équipe des Kobelco Steelers, située à Kobe et avec qui il a été sacré champion en 2019, puisque la saison 2020 est annulée pour cause de coronavirus. « J’étais un peu silencieux depuis que la Fédération japonaise a annoncé l’annulation de la saison. Je sais que c’est la bonne décision en raison de ce que le monde traverse actuellement, mais j’aurais aimé apporter mon aide à ma famille des Kobelco Steelers pour remporter un autre championnat, et je suis dégoûté de ne pas pouvoir le faire. Je veux remercier le club, les fans et mes coéquipiers pour leur accueil ces deux dernières saisons et pour m’avoir permis de jouer l’un des rugbys les plus agréables que j’ai pu jouer. Le futur du club s’annonce brillant et je suis ravi d’avoir ajouté ma contribution à l’héritage des Kobelco Steelers. » S’il quitte bel et bien Kobe, Dan Carter n’évoque en revanche pas sa retraite. Va-t-il se lancer un nouveau défi à 38 ans ou attend-il encore un peu pour annoncer la fin de sa carrière ? Patience…